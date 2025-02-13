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16:41, 13 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании набора для свидания

Bankiros: Набор для свидания в России подорожал за год на 14,2 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стандартный набор для свидания в России подорожал в среднем на 14,2 процента за последний год. Об этом сообщает портал Bankiros.ru со ссылкой на результаты собственного исследования.

Год назад стандартный набор ко Дню всех влюбленных стоил в среднем 3188 рублей, а сейчас — 3642. Таким образом, за 12 месяцев стоимость набора для свиданий в России поднялась на 454 рубля.

В стандартный романтический набор аналитики включили шоколадные конфеты, игристое вино, цветы, билеты в кино и презервативы. Дороже всего в 2025 году россиянам обойдется букет из пяти цветов (1082 рубля). Для сравнения, в феврале 2023-го аналогичные траты составляли в среднем 802 рубля, а в последний месяц зимы 2024-го — 947 рублей.

Стоимость килограмма шоколадных конфет к 14 февраля, в свою очередь, составит 954 рубля (в феврале 2023-го — 844 рубля, в феврале 2024-го — 857). За бутылку шампанского придется отдать 518 рублей (434 и 464 рубля соответственно), за два билета в кино — 788 рублей (633 и 655 рублей), а набор презервативов обойдется в 300 рублей (250 и 255 рублей), подсчитали эксперты.

Ранее о подорожании «джентльменского набора» россиян предупредили аналитики компании «Чек индекс». Однако сумма у них вышла гораздо выше, чем у экспертов Bankiros.ru. По данным специалистов «Чек индекса», стоимость стандартного романтического набора за год увеличилась на 10 процентов и составила 4471 рубль. Речь шла о затратах на букет цветов, два билета в кино и коробку шоколадных конфет.

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