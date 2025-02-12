В России подорожал набор к свиданию

«Чек Индекс»: «Джентельменский набор» подорожал в РФ на десять процентов

В России минимальная цена «джентельменского набора» выросла на десять процентов и составила в начале февраля 4 тысячи 471 рубль. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Чек индекс».

В данный набор входят букет цветов, два билета в кино и коробка конфет.

Эксперты выяснили, что медианная цена букета цветов выросла на восемь процентов — до 2 тысяч 954 рублей, билета в кино — на 11 процентов, до 448 рублей, коробки конфет — на 11 процентов, до 621 рубля.

В январе был проведен опрос, который показал, что почти 60 процентов жителей России не перестанут покупать цветы, даже если те подорожают. Самые дорогие букеты россияне приобретают на юбилеи и свадьбы, тратя в среднем 3040 рублей. На день рождения — 2430 рублей. Наиболее популярными цветами оказались розы. Средний чек на них составил 1289 рублей.

По итогам прошлого года жители РФ купили больше двух миллиардов штук свежесрезанных цветов. В 2023-м речь шла о 1,9 миллиарда, в 2022-м — о 1,8 миллиарда.