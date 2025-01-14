Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:00, 14 января 2025Экономика

Россияне раскрыли отношение к росту цен на цветы

Flowwow: Россияне не откажутся от цветов при росте цен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Большинство россиян не откажутся от покупки цветов даже в случае роста цен, следует из результатов исследования маркетплейса Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру». Выяснилось, что люди скорее сократят число цветов в букете.

«59 процентов не откажутся от покупки цветов. Большинство опрошенных готовы уменьшить количество цветов в букете, но не отказываться от традиции дарения, — рассказали исследователи. — Как правило, люди покупают цветы четыре раза в год. Чаще всего — в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе».

Самые крупные траты, как выяснилось, приходятся на юбилеи и свадьбы, где на букет тратят в среднем 3040 рублей, на день рождения — 2430 рублей. На покупку цветов без повода или для украшения квартиры тратят порядка 1600 и 1520 рублей соответственно.

«Наиболее популярными цветами являются розы. Средний чек на них составил 1289 рублей, что на 15 процентов выше уровня прошлого года», — добавили аналитики.

Ранее россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты». В списке оказались БДСМ-набор, смеситель на раковину и коробок спичек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      В Кишиневе потребовали возбудить уголовное дело из-за повышения цен на газ

      В США допустили изгнание американских военных из Германии

      Россияне раскрыли отношение к росту цен на цветы

      Россиянам дали советы по восстановлению организма после алкоголя на новогодних праздниках

      Девушка запретила свекрови видеться с внуком из-за одного комментария за семейным ужином

      Тревел-блогерша описала квартиру в Швеции фразой «слишком скромно для России»

      В российском регионе уничтожили 14 украинских беспилотников

      В США оценили стоимость покупки Гренландии

      Раскрыты подробности запуска ракет КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше