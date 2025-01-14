Россияне раскрыли отношение к росту цен на цветы

Flowwow: Россияне не откажутся от цветов при росте цен

Большинство россиян не откажутся от покупки цветов даже в случае роста цен, следует из результатов исследования маркетплейса Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру». Выяснилось, что люди скорее сократят число цветов в букете.

«59 процентов не откажутся от покупки цветов. Большинство опрошенных готовы уменьшить количество цветов в букете, но не отказываться от традиции дарения, — рассказали исследователи. — Как правило, люди покупают цветы четыре раза в год. Чаще всего — в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе».

Самые крупные траты, как выяснилось, приходятся на юбилеи и свадьбы, где на букет тратят в среднем 3040 рублей, на день рождения — 2430 рублей. На покупку цветов без повода или для украшения квартиры тратят порядка 1600 и 1520 рублей соответственно.

«Наиболее популярными цветами являются розы. Средний чек на них составил 1289 рублей, что на 15 процентов выше уровня прошлого года», — добавили аналитики.

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