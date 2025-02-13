Россиянина осудят за совершенную 18 лет назад расправу

В Кузбассе мужчину осудят за совершенное 18 лет назад убийство

В Кузбассе мужчину осудят за совершенную 18 лет расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ему предъявлено обвинение по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2007 года мужчина находился в подъезде дома на улице Киевская, где на почве ранее возникших неприязненных отношений с пострадавшим вместе со своим знакомым нанесли ему удары по голове грифом от гантели и ножом в область груди и живота. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фигуранту удалось скрыться от следствия, поэтому он был объявлен в розыск. Установить местонахождение обвиняемого удалось 26 сентября 2024 года в Новосибирске. При задержании у него был обнаружен переделанный спортивно-тренировочный пистолет и боеприпасы к нему. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в суд. Второго фигуранта в марте 2010 года суд приговорил к 14 годам колонии.

Ранее сообщалось, что россиянин одним ударом топора отсек голову сожительнице.