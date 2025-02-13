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08:14, 13 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам колонии за подготовку теракта и хранение оружия

В Амурской области осудили мужчину на девять лет колонии за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Амурской области осудили мужчину на девять лет колонии за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он осужден по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к теракту») и статье 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов») УК РФ.

По данным агентства, в 2022 году мужчина искал возможность получить доступ к оружию и боеприпасам в одной из воинских частей, чтобы затем использовать их для подготовки и совершения терактов в судах, полиции и железнодорожной системе. У него были изъяты документы члена «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») (объединение признано экстремистским и запрещено на территории России).

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 19 годам за диверсию и покушение на теракт.

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