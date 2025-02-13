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21:42, 13 февраля 2025Спорт

Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о пользе работы с психологом

Российский вратарь «Вегаса» Самсонов рассказал о пользе работы с психологом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dennis Schneidler / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал о пользе работы с психологом. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, что работал с женщиной-канадкой. «Правда, много времени ушло, чтобы начать верить постороннему, по сути, человеку. Где‑то два месяца. После этого осознал четко, что просто реально зациклился на хоккее», — заявил россиянин.

Самсонов добавил, что по итогам работы с психологом за пределами площадки стал фокусироваться только на близких. «Это отличное правило, стараюсь его теперь придерживаться. Хороший матч или плохой — уже неважно. Выиграли — хорошо, проиграли — бывает», — заявил вратарь.

27-летний Самсонов в нынешнем сезоне провел 22 игры в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин помог своей команде одержать 13 побед и отразил 89,7 процента бросков по своим воротам.

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