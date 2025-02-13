Слуги дали принцу Гарри обидное прозвище

Бывшие слуги британского принца Гарри пожаловались на его несамостоятельность

Бывшие королевские слуги пожаловались на несамостоятельность британского принца Гарри. Об этом стало известно из книги Тома Куинна «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг», пересказанной Daily Mail.

Как пишет Куинн, слуги часто сравнивали Гарри с принцем-регентом — персонажем телесериала «Черная гадюка», которого играл актер Хью Лори. На экране он представлен неуклюжим, эгоцентричным, напыщенным и очень глупым человеком. Также по сюжету он полностью зависим от своего дворецкого — Эдмунда Блэкэддера.

В книге описывается, как, используя обидное прозвище, слуги шутили, что без них принц Гарри надевал бы брюки две недели. Подобное случилось с принцем-регентом в одном эпизоде «Черной гадюки», причем штаны он в итоге надел на голову.

По словам бывших слуг принца, его слабости придавали ему обаяния, однако он все равно был подвержен вспышкам агрессии, как и его брат — принц Уильям или отец Карл III. Один из бывших слуг Гарри анонимно рассказал Куинну, что однажды неправильно сложил его бумаги. «Принц сразу же разозлился, и его злость была непропорциональна проблеме», — утверждает он.

Слуга также признался, что Гарри был самым сумбурным из всех членов королевской семьи и часто что-то путал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет депортировать из страны британского принца Гарри. «У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — заявил он.

