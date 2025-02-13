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21:15, 12 февраля 2025Из жизни

Слуги дали принцу Гарри обидное прозвище

Бывшие слуги британского принца Гарри пожаловались на его несамостоятельность
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: сериал «Чёрная гадюка»

Бывшие королевские слуги пожаловались на несамостоятельность британского принца Гарри. Об этом стало известно из книги Тома Куинна «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг», пересказанной Daily Mail.

Как пишет Куинн, слуги часто сравнивали Гарри с принцем-регентом — персонажем телесериала «Черная гадюка», которого играл актер Хью Лори. На экране он представлен неуклюжим, эгоцентричным, напыщенным и очень глупым человеком. Также по сюжету он полностью зависим от своего дворецкого — Эдмунда Блэкэддера.

В книге описывается, как, используя обидное прозвище, слуги шутили, что без них принц Гарри надевал бы брюки две недели. Подобное случилось с принцем-регентом в одном эпизоде «Черной гадюки», причем штаны он в итоге надел на голову.

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По словам бывших слуг принца, его слабости придавали ему обаяния, однако он все равно был подвержен вспышкам агрессии, как и его брат — принц Уильям или отец Карл III. Один из бывших слуг Гарри анонимно рассказал Куинну, что однажды неправильно сложил его бумаги. «Принц сразу же разозлился, и его злость была непропорциональна проблеме», — утверждает он.

Слуга также признался, что Гарри был самым сумбурным из всех членов королевской семьи и часто что-то путал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет депортировать из страны британского принца Гарри. «У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — заявил он.

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