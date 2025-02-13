Состояние Блиновской в суде описали словами «сидит вся красная и убитая»

Shot: Елена Блиновская находится в подавленном состоянии в суде

Известная российская блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, в суде находится в подавленном состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Shot.

Состояние Блиновской на прениях сторон, в ходе которых прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы, издание описало словами «сидит вся красная и убитая».

Как сообщалось ранее, государственный обвинитель во время прений заявил, что вина Блиновской полностью доказана по трем статьям: о неуплате налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств. Помимо лишения свободы, прокурор призвал конфисковать арестованное имущество семьи блогерши и запретить ей заниматься бизнесом в течение пяти лет.

Кроме того, стало известно, что налоговый долг Блиновской снизился почти в два раза. Гособвинитель в суде потребовал от нее выплаты 587 миллионов рублей вместо изначальных 918 миллионов рублей задолженности. Он пояснил, что блогерша частично погасила сумму налогового долга.

