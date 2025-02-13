Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника

Адвокат Бух: Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника

Адвокат сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух рассказал, что по решению американского суда материалы слушания по делу его подзащитного были засекречены. Об этом пишет РИА Новости.

«Недавно в федеральном суде США состоялось слушание по делу господина Винника. Однако, согласно решению судьи, материалы слушания были засекречены», — уточнил Бух.

До этого адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что дело против россиянина в США закрыто. Отмечается, что Винник перестал фигурировать в списке заключенных.

Ранее стало известно, что освобождение Винника стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.