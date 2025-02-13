Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 13 февраля 2025Мир

Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника

Адвокат Бух: Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Адвокат сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух рассказал, что по решению американского суда материалы слушания по делу его подзащитного были засекречены. Об этом пишет РИА Новости.

«Недавно в федеральном суде США состоялось слушание по делу господина Винника. Однако, согласно решению судьи, материалы слушания были засекречены», — уточнил Бух.

До этого адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что дело против россиянина в США закрыто. Отмечается, что Винник перестал фигурировать в списке заключенных.

Ранее стало известно, что освобождение Винника стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

      Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на миллиард долларов

      Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника

      Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

      Трамп высказался о возможной встрече с Си Цзиньпином и Путиным

      Трамп заявил о «смерти» БРИКС

      Большунов выиграл международную гонку в Италии

      Трамп объяснил первоочередность звонка Путину

      Адвокат «криптовалютного короля» сообщил о прибытии самолета с россиянином в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше