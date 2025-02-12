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22:59, 12 февраля 2025Мир

Адвокат Винника сообщил о закрытии дела против россиянина в США

Адвокат Винника Бело сообщил о закрытии дела против россиянина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что дело против россиянина в США закрыто со вчерашнего дня, передает РИА Новости.

«Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто», — уточнил юрист.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal. Позднее Белый дом подтвердил эту информацию.

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