Адвокат Винника сообщил о закрытии дела против россиянина в США

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что дело против россиянина в США закрыто со вчерашнего дня, передает РИА Новости.
«Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто», — уточнил юрист.
12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal. Позднее Белый дом подтвердил эту информацию.