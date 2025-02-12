Адвокат Винника сообщил о закрытии дела против россиянина в США

Адвокат Винника Бело сообщил о закрытии дела против россиянина

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что дело против россиянина в США закрыто со вчерашнего дня, передает РИА Новости.

«Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто», — уточнил юрист.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal. Позднее Белый дом подтвердил эту информацию.

