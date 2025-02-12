Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 12 февраля 2025Мир

Белый дом подтвердил скорое освобождение и передачу России Александра Винника

Белый дом подтвердил, что Винник вскоре будет освобожден и передан России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

Белый дом подтвердил, что россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, вскоре будет освобожден и передан на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника домой», — отметила представитель американской администрации Каролин Левитт, уточнив, что фигурант не совершал насильственных преступлений и лишился 100 миллионов долларов, полученных в результате своих незаконных действий.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      На чемпионате мира — 2034 не будет алкоголя

      В Белом доме высказались о возможности визита Трампа в Россию

      Рубль укрепился на фоне разговора Трампа и Путина

      В США отказались комментировать прием Украины в НАТО

      Трамп счел Путина «конкурентом в регионе»

      Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине

      Хайди Клум в бикини показала декольте крупным планом

      В США оценили возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским

      Белый дом подтвердил скорое освобождение и передачу России Александра Винника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше