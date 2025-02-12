Белый дом подтвердил скорое освобождение и передачу России Александра Винника

Белый дом подтвердил, что Винник вскоре будет освобожден и передан России

Белый дом подтвердил, что россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, вскоре будет освобожден и передан на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника домой», — отметила представитель американской администрации Каролин Левитт, уточнив, что фигурант не совершал насильственных преступлений и лишился 100 миллионов долларов, полученных в результате своих незаконных действий.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal.