Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 13 февраля 2025Экономика

Владельца «Волгонефти-239» оштрафовали на сотни тысяч рублей

Суд оштрафовал владельца нарушившей техрегламент «Волгонефти-239» на 300 тыс руб
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, на сотни тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находившийся в зале заседаний.

Суд принял решение привлечь судовладельца ЗАО «Волгатранснефть», к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение требований технических регламентов»). Компания обязана будет выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей.

Ранее во время заседания представитель «Волгатранснефти» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера ветроволновую нагрузку, которая «превысила конструктивные способности корпуса судна». Она также отметила, что для «Волгонефти-239» разработали техническую документацию на переход через Керченский пролив, который судно выполняло по указанию портовых служб. В свою очередь, государственный обвинитель указал на то, что, хотя освидетельствование танкера было назначено на 30 ноября прошлого года, его не предоставили, и в связи с этим действие квалификационных документов приостановили. Суд заключил, что нахождение судна класса «река — море» в районе Керченского пролива вне сезона привело к нарушению техрегламентов, так как создало угрозу для жизни и здоровья экипажа, а также экологии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

      Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

      Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

      Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

      Хуситы пригрозили Трампу

      В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

      Доходы России от внешней торговли резко снизились

      Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

      В России заметно выросли сроки владения машинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше