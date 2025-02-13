Владельца «Волгонефти-239» оштрафовали на сотни тысяч рублей

Суд оштрафовал владельца нарушившей техрегламент «Волгонефти-239» на 300 тыс руб

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, на сотни тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находившийся в зале заседаний.

Суд принял решение привлечь судовладельца ЗАО «Волгатранснефть», к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение требований технических регламентов»). Компания обязана будет выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей.

Ранее во время заседания представитель «Волгатранснефти» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера ветроволновую нагрузку, которая «превысила конструктивные способности корпуса судна». Она также отметила, что для «Волгонефти-239» разработали техническую документацию на переход через Керченский пролив, который судно выполняло по указанию портовых служб. В свою очередь, государственный обвинитель указал на то, что, хотя освидетельствование танкера было назначено на 30 ноября прошлого года, его не предоставили, и в связи с этим действие квалификационных документов приостановили. Суд заключил, что нахождение судна класса «река — море» в районе Керченского пролива вне сезона привело к нарушению техрегламентов, так как создало угрозу для жизни и здоровья экипажа, а также экологии.