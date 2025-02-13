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17:47, 13 февраля 2025Спорт

У получившего удар коленом в голову китайского футболиста диагностировали смерть мозга

У получившего удар коленом футболиста Цзясюаня диагностировали смерть мозга
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Футболист китайского «Бейцзин Гоань» Го Цзясюань получил тяжелую травму в товарищеском матче против испанского «Алькобендаса», проходившего в Мадриде. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе игры 18-летний китаец получил удар в голову коленом, его госпитализировали. У футболиста диагностировали обильное внутричерепное кровотечение и смерть мозга, испанские врачи планировали отключить игрока от систем жизнеобеспечения, так как его шансы выжить оцениваются очень низко.

Родственникам Цзясюаня удалось договориться о транспортировке игрока в Китай. Это должно произойти в ближайшее время.

Цзясюань играет за молодежную команду «Бэйцзин Гоань» с 2023 года. Он также вызывался в сборную Китая U-17.

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