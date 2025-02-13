Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 13 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали про переговоры с США о полезных ископаемых

Советник офиса Зеленского Лещенко: Начались переговоры с США по ископаемым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лещенко

Сергей Лещенко. Фото: Serg Glovny / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых только начались. Об этом заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает ТАСС.

Он акцентировал внимание на том, что переговорный трек сейчас только начинается. По его словам, многие сейчас делают «типичную украинскую ошибку» — команды еще не встретились, а в информационном пространстве уже у каждого есть своя версия того, что не получилось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не подписал переданный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения об использовании редкоземельных металлов. СМИ отмечают, что он рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и использования полезных ископаемых.

До этого Зеленский признался в готовности обсуждать полезные ископаемые с США еще в сентябре. Он добавил, что необходимо разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем для его ответственного использования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

      В России рассказали о работе команд по подготовке к переговорам по Украине

      Россиянин опубликовал комментарий в интернете и попал под статью об оправдании терроризма

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названы главные страхи российских арендаторов жилья

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше