В офисе Зеленского рассказали про переговоры с США о полезных ископаемых

Советник офиса Зеленского Лещенко: Начались переговоры с США по ископаемым

Переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых только начались. Об этом заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает ТАСС.

Он акцентировал внимание на том, что переговорный трек сейчас только начинается. По его словам, многие сейчас делают «типичную украинскую ошибку» — команды еще не встретились, а в информационном пространстве уже у каждого есть своя версия того, что не получилось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не подписал переданный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения об использовании редкоземельных металлов. СМИ отмечают, что он рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и использования полезных ископаемых.

До этого Зеленский признался в готовности обсуждать полезные ископаемые с США еще в сентябре. Он добавил, что необходимо разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем для его ответственного использования.