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13:42, 13 февраля 2025Россия

В российском регионе расширили зону действия режима ЧС из-за атак ВСУ

В Брянской области расширили зону действия режима ЧС из-за атак со стороны ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Овчинников / Фотобанк Лори

В Брянской области решили расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) . Соответсвующий указ подписал губернатор Александр Богомаз, он опубликован на сайте правительства приграничного российского региона.

Согласно обновленной редакции документа, в зону ЧС вошли девять населенных пунктов, на территории которых происходили взрывы взрывоопасных предметов в период с 27 января по 5 февраля. В их числе Новые Юрковичи, Сушаны, Суземка, Зерново и Новый Ропск.

Из-за атак ВСУ на те территории, на которые расширена зона действия ЧС, в период с конца января до начала февраля пострадали три человека и четыре жилых помещения оказались разрушены. Кроме того, повреждения получили 154 домовладения, два административных здания и школа.

В Брянской области также действует режим контртеррористической операции (КТО). Такой режим в граничащем с Украиной регионе ввели после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

ЖЗЛ
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