Пушков назвал контрпродуктивным уведомление Европы о переговорах Путина и Трампа

Европу не уведомили о разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по нескольким причинам. Их озвучил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Во-первых, это было бы не просто бессмысленно, а контрпродуктивно. Единственным следствием этого была бы чудовищная истерика и попытки сорвать переговоры», — считает сенатор.

В качестве второй причины парламентарий назвал тот факт, что страны Европы не имеют отношения к переговорам Москвы и Вашингтона. Безопасность союзников США и любых государств НАТО, по мнению Пушкова, не находится под угрозой, а, напротив, они постоянно угрожают России и поставляют оружие Украине.

Сенатор задался вопросом, зачем уведомлять о переговорах тех, кто заранее выступает против диалога и хочет нанести поражение России, и назвал это третьей причиной неуведомления о телефонном разговоре. В Вашингтоне, по мнению парламентария, это понимают.

Bloomberg после разговора Путина и Трампа сообщил, что союзников США в Европе не уведомили о предстоящем диалоге. Чиновники, с которыми удалось поговорить, назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

Путин и Трамп поговорили в среду, 12 февраля. Президенты разговаривали полтора часа, в ходе которых они успели обсудить урегулирование ситуации на Украине, ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения России и США. Главы государств договорились о личной встрече, их телефон разговор стал первым почти за пять лет.