В ВСУ пожаловались на проблемы с укреплениями и мотивацией

Экс-боец «Азова» Романов рассказал о проблемах с мотивацией и укреплениями в ВСУ

Оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом в Харьковской области не подготовлены, а подразделениям не хватает людей из-за плохой мотивации. Об этом заявил командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ, экс-боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Олег Романов, передает «РБК-Украина».

«Чтобы не отходить назад, надо, чтобы фортификационное инженерное сооружение строили не подрядчики, а инженерные войска. Потому что я вижу, что сейчас строится вокруг Изюма — это сюр», — заявил военный.

По его словам, в армии не хватает людей, некоторым специализированным подразделениям приходится выполнять задачи пехоты, а никто не хочет идти в армию, поскольку «весь TikTok сейчас заполнен различными дискредитациями ВСУ».

Ранее военнослужащая украинской армии Ульяна Кузик заявила, что в рядах ВСУ наблюдается нехватка операторов БПЛА. По ее словам, в украинской армии раньше шутили о недостатке дронов при избытке операторов, сейчас же ситуация обратная.