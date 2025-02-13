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07:17, 13 февраля 2025Бывший СССР

Жителя Донецка задержали по подозрению в подготовке диверсии

ФСБ: Жителя Донецка задержали по подозрению в подготовке диверсии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в подготовке диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

В публикации говорится, что мужчина был «задержан с поличным». По данным ФСБ, он действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, задержанный изъял из ранее оборудованного тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства, сообщили в спецслужбе.

Ранее в Москве ФСБ задержала участника спящей украинской военизированной ячейки. По данным ведомства, россиянин, будучи неонационалистом, до начала СВО неоднократно выезжал на территорию Украины, где установил контакт с командиром одного из подразделений батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и вступил в его ряды.

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