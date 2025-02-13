Звезда «А зори здесь тихие...» заявил об отсутствии будущего в России

Актер Анатолий Белый заявил об отсутствии надежд на будущее в России

Актер театра и кино Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) (настоящая фамилия — Вайсман) заявил, что не питает надежд относительно будущего России. Об этом уехавший из страны после начала специальной военной операции (СВО) артист рассказал в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

«Я давно понял, что моя жизнь в России закончилась. Не стесняюсь признаться, что без надежды смотрю на будущее страны. Нет никакой надежды», — заявил Анатолий.

После начала СВО Белый уволился из МХТ имени Чехова, где служил много лет. Сейчас актер, известный по ролям в сериалах «А зори здесь тихие...», «Мастер», «Братья Карамазовы» и других, проживает в Израиле. В 2023 году артист сообщил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей: «Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу».

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить Белого из реестра иностранных агентов. Актер был признан иноагентом в декабре 2023 года, после этого он обжаловал решение.