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18:04, 13 февраля 2025Культура

Звезда «Кадетства» пожаловалась на зарплату в 30 тысяч рублей

Актриса Елена Захарова заявила, что в театре нет артистов-миллионеров
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Елена Захарова развеяла миф о больших гонорарах работников театров. Об этом артистка рассказала в интервью журналу WomanHit.

«Нас путают с шоу-бизнесом, приписывают большие гонорары. Официальная зарплата в театре сейчас 30 тысяч рублей. Это если за месяц ты сыграешь в паре-тройке спектаклей», — сообщила Захарова.

По ее словам, артистам приходится зарабатывать «везде», чтобы иметь больший доход. Однако многие коллеги Елены успевают работать только в театре, поскольку у них очень высокая нагрузка. «Не все артисты миллионеры, как многие считают», — добавила актриса.

Захарова также заявила, что российские актеры должны получать большие гонорары, по примеру голливудских знаменитостей. «Некоторые у нас так и зарабатывают, слава Богу», — подытожила звезда сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что получает пенсию 30 тысяч рублей. Певец уточнил, что мог бы повысить размер выплат, но у него нет времени «бегать по инстанциям».

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