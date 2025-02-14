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11:54, 14 февраля 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

Хинштейн: Мужчина пострадал при ударе БПЛА по комбайну в Кореневском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Кореневском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, дрон ударил по работающему в поле комбайну. 33-летний водитель успел выпрыгнуть, однако все равно получил травмы. В больнице у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акустическую травму, а также закрытый перелом левой пяточной кости со смещением.

«Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги», — написал Хинштейн.

Ранее два беспилотника ВСУ ударили по курскому городу, повредив жилые постройки и нарушив работу линии электропередачи. По данным Хинштейна, горожане не пострадали.

ЖЗЛ
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