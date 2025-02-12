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11:13, 12 февраля 2025Россия

Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Хинштейн сообщил об ударе двух беспилотников ВСУ по Рыльску Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждено остекление двух домов и местная библиотека. Кроме того, из-за прилета в один из дворов повреждения получила хозяйственная постройка, забор, кровля и двери. «Второй беспилотник атаковал местность вблизи детского сада — в учреждении выбиты стекла», — написал Хинштейн.

Он добавил, что также нарушена работа линии электропередачи. На место аварии уже выехали ремонтные бригады.

Пострадавших, по данным врио губернатора, нет.

Ранее, 10 февраля, ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Рыльска. По словам Хинштейна, повреждения получили пять домовладений. Раненых среди мирного населения нет.

ЖЗЛ
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