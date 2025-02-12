Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Хинштейн сообщил об ударе двух беспилотников ВСУ по Рыльску Курской области

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждено остекление двух домов и местная библиотека. Кроме того, из-за прилета в один из дворов повреждения получила хозяйственная постройка, забор, кровля и двери. «Второй беспилотник атаковал местность вблизи детского сада — в учреждении выбиты стекла», — написал Хинштейн.

Он добавил, что также нарушена работа линии электропередачи. На место аварии уже выехали ремонтные бригады.

Пострадавших, по данным врио губернатора, нет.

Ранее, 10 февраля, ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Рыльска. По словам Хинштейна, повреждения получили пять домовладений. Раненых среди мирного населения нет.