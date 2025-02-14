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13:25, 14 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектам ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 14 групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 8-го по 14-е февраля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись объекты газо-энергетической инфраструктуры, а также объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Помимо того, поражение удалось нанести складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, военным аэродромам и местам хранения беспилотников.

Ранее стало известно, что утром в среду, 12 февраля, нанесли ракетный удар по цехам ВПК Украины. Отмечается, что на предприятиях производились беспилотники и FPV-дроны. В Минобороны тогда заявили, что все назначенные объекты поражены.

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