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12:05, 12 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось о ракетном ударе по цехам ВПК на Украине

Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по цехам ВПК на Украине утром 12 февраля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска утром в среду, 12 февраля, нанесли ракетный удар по цехам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятиях производились беспилотники и FPV-дроны. В Минобороны утверждают, что все назначенные объекты поражены.

Помимо того, российским военнослужащим удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, места хранения горюче-смазочных материалов, а также пункт временной дислокации иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны.

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