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12:21, 11 февраля 2025Россия

Армия России нанесла ночной удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины

Минобороны РФ заявило об ударе по объектам энергетического комплекса Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь на 11 февраля Российская армия нанесла групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов и места хранения дронов, добавили в ведомстве. Атака проведена при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты», — констатировали в Минобороны России.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что за неделю с 1 по 7 февраля российские войска нанесли восемь групповых ударов по объектам ВПК Украины и связанной с ним инфраструктуре. Российскими войсками были атакованы аэродромы, системы радиоэлектронной борьбы, а также места сборки дронов и учебные центры для их операторов.

ЖЗЛ
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