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13:36, 7 февраля 2025Россия

Минобороны России рассказало о групповых ударах высокоточным оружием по Украине

МО России: С 1 по 7 февраля ВС России нанесли 8 групповых ударов по ВПК Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

С 1 по 7 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли восемь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и связанной с ним инфраструктуре. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, удары наносились высокоточным оружием, а также беспилотниками. Поражение было нанесено украинским аэродромам, а также местам сборки и хранения ударных дронов.

Отдельно сообщается об ударе по местам обучения операторов дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее 5 и 6 февраля сообщалось о взрывах в Киеве и Запорожской области. 4 февраля, по утверждению главы украинской Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона прозвучало почти 400 взрывов.

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