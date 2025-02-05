Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Запорожская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в области после ударов Вооруженных сил (ВС) России в течение дня 4 февраля. При этом глава Запорожской ОВА не уточнил местоположение и характеристики объектов. По его информации, в течение дня на подконтрольной Киеву части Запорожья прогремело 396 взрывов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в административном здании и повреждениях в Салтовском районе города. По словам чиновника, жертв и пострадавших после удара ВС России нет.