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08:50, 5 февраля 2025Бывший СССР

Административное здание повреждено в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в административном здании и повреждениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Административное здание повреждено в Харькове в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«На месте работают все соответствующие службы», — подчеркнул чиновник.

Терехов сообщил о повреждениях административного здания в Салтовском районе города и пожаре в ночь на 5 февраля. При этом мэр отказался уточнять, о каком именно здании идет речь. По словам чиновника, жертв и пострадавших после атаки ВС России нет.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе России под Волчанском. По его информации, ВСУ регулярно проводят ротации и перебрасывают войска с других участков фронта.

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