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08:31, 5 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев сообщил о попытках прорыва ВСУ к границе России под Волчанском

Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать под Липцами в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать под Липцами в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Сдерживаем противника, не даем продвинуться к российской границе», — подчеркнул руководитель Харьковской ВГА.

Ганчев сообщил о попытках прорыва ВСУ на волчанском направлении с участием иностранных наемников. По его информации, украинские войска регулярно проводят ротации и перебрасывают войска с других участков фронта. Чиновник также добавил, что Вооруженные силы (ВС) России выбрали наиболее удобные позиции для сдерживания контратак.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении. Он добавил, что всего глубина наступления на этом участке фронта составила около пяти километров.

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