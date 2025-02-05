Ганчев сообщил о попытках прорыва ВСУ к границе России под Волчанском

Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать под Липцами в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать под Липцами в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Сдерживаем противника, не даем продвинуться к российской границе», — подчеркнул руководитель Харьковской ВГА.

Ганчев сообщил о попытках прорыва ВСУ на волчанском направлении с участием иностранных наемников. По его информации, украинские войска регулярно проводят ротации и перебрасывают войска с других участков фронта. Чиновник также добавил, что Вооруженные силы (ВС) России выбрали наиболее удобные позиции для сдерживания контратак.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении. Он добавил, что всего глубина наступления на этом участке фронта составила около пяти километров.