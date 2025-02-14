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12:11, 14 февраля 2025Россия

Мирный житель пострадал при массовой атаке ВСУ на российский регион

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мирный житель пострадал при массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Кулешовка Красногвардейского района подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ», — рассказал чиновник.

Еще один населенный пункт — поселок Малиновка — также подвергся атаке ВСУ. Там в результате удара FPV-дрона загорелась кровля частного дома. В селе Веселая Лопань БПЛА атаковал производственное предприятие, из-за чего повреждение получило остекление, добавил Гладков.

В ночь на 14 февраля, по данным Минобороны России, над регионами страны системами противовоздушной обороны были сбиты 50 БПЛА украинских войск. Отмечается, что большая часть из них уничтожена над Белгородской областью.

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