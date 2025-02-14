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19:19, 14 февраля 2025Путешествия

Пассажиров предупредили об опасном лайфхаке для сна в самолете

CNN: Способ спать в самолете с ремнем безопасности на лодыжках очень опасен
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sayehsoltani / TikTok

Пассажиров самолетов предупредили об опасном лайфхаке для сна во время полета. О последствиях такой хитрости рассказала президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон в беседе с CNN.

Эксперт рассказала, что речь идет о способе спать в кресле с ремнем безопасности на лодыжках. Так, пассажиры подгибают ноги и привязывают себя к креслу.

«Это очень опасно. Если вы не пристегнуты должным образом, вы, скорее всего, причините вред не только себе, но и кому-то другому, попав в зону турбулентности», — предупредила Нельсон.

Ранее аналогичным лайфхаком поделилась в сети пассажирка. Хотя она уточнила, что не призывает никого делать так же, в комментариях большинство пользователей раскритиковали ее совет.

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