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13:02, 14 февраля 2025Россия

Песков рассказал о графике Путина

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин проведет заседание Совбеза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 14 февраля проведет заседание Совета безопасности страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В совещании примут участие постоянные члены Совбеза.

Помимо того, отметил Песков, президент запланировал встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Ново-Огарево. Также в закрытом режиме пройдут несколько мероприятий, добавил он.

Ранее Владимир Путин встретился с главой регулярно атакуемой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Калужской области Владиславом Шапшой.

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