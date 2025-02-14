Песков рассказал о графике Путина

Президент России Владимир Путин 14 февраля проведет заседание Совета безопасности страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
В совещании примут участие постоянные члены Совбеза.
Помимо того, отметил Песков, президент запланировал встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Ново-Огарево. Также в закрытом режиме пройдут несколько мероприятий, добавил он.
Ранее Владимир Путин встретился с главой регулярно атакуемой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Калужской области Владиславом Шапшой.