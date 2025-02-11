В Кремле анонсировали встречу Путина с главой атакуемого ВСУ российского региона

Песков: Путин встретится с губернатором Калужской области

Президент России Владимир Путин встретится с главой регулярно атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) региона. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой состоится 11 февраля. Чиновник выступит с докладом перед главой государства.

«В графике Путина [на 11 февраля] нет публичных мероприятий — запланирован день внутренних совещаний и встреч», — добавил Песков.

Калужская область часто подвергается обстрелам со стороны Украины. 18 января сообщалось, что над территорией области сбили семь украинских дронов. В регионе также запретили снимать последствия атак беспилотников и работы противовоздушной обороны (ПВО).