Появились кадры возвращения Винника в Москву

ТАСС опубликовал видео возвращения россиянина Винника из США в Москву

В сети появились кадры возвращения «криптовалютного короля» россиянина Александра Винника из США в Москву. Кадры опубликовало агентство ТАСС в Telegram

На видео видно, как мужчина спускается по трапу самолета с символикой Вооруженных сил США на борту с коробкой в руках. После чаепития в, предположительно, бизнес-зале аэропорта, Винник едет на автомобиле, и благодарит всех причастных к его освобождению. В финале он встречается у дверей дома со своей матерью.

Ранее со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Винник раскрыл детали своего возвращения в Россию. Он поведал, что его привезли спецбортом из США через Польшу, где самолет останавливался на дозаправку.

Александр Винник вернулся в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Его освобождение стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.