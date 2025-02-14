Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области

Дежурные российские военные предотвратили воздушный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 16:00 до 17:00 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны отчитались, что в ночь на 14 февраля над российскими регионами сбили 50 беспилотников. 41 из них средства ПВО поразили в Белгородской области, 5 — в Воронежской и 4 — в Ростовской.

О ночной атаке БПЛА также сообщила администрация Тамбовской области. По данным властей, около полуночи беспилотник ВСУ упал на лед водоема в селе Петровское и взорвался. Пострадавших нет.