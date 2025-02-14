Призывавший расправляться с бойцами СВО работник российской мэрии упал с многоэтажки

Призывавший расправляться с бойцами СВО работник мэрии Примак упал с многоэтажки

Сотрудник мэрии Николаевска-на-Амуре Хабаровского края Артем Примак, который призывал расправляться с бойцами специальной военной операции (СВО), упал с многоэтажного дома. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По данным российского издания, прохожие заметили лежащим под окнами дома 44-летнего мужчину. Они вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи не сумели реанимировать горожанина.

Как утверждает Amur Mash, недавно в отношении Примака было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В прошлом он публично говорил, что нужно ликвидировать военных, вернувшихся с Украины. Впоследствии сотрудник администрации раскаялся и записал видео с извинениями.

До этого сообщалось, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отправился на СВО. На фронт он прибыл в качестве медика.