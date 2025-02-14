Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:55, 14 февраля 2025Культура

Седокова рассказала о встрече Дня святого Валентина без Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова заявила о дыре в сердце после трагедии с Янисом Тиммой
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила, что встречает День святого Валентина «с огромной дырой в сердце» после трагедии с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Эмоциями артистка поделилась в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Этот день любви я встречаю с огромной дырой в сердце. Я не знаю, как жить дальше», — заявила певица.

По словам Анны, теперь она решила писать только счастливые песни, поскольку каждый из ее треков оказывался пророческим. Артистка сопроводила публикацию записью с исполнением композиции «На воле», в которой есть строчка: «Я боюсь проснуться без тебя».

Ранее стало известно, что Седокова получит 1,2 миллиона рублей за концерт в Казахстане, который состоится после трагедии, произошедшей с ее экс-супругом. Также сообщалось, что гонорар за участие в масштабных телешоу у звезды вырос почти в два раза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Брачный аферист за десять лет обманул 24 россиянки на миллионы рублей

      В Индии сравнили Су-57 и F-35

      42-летняя Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде

      Россиянам назвали условия для принудительного досрочного погашения ипотеки

      Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

      Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

      Бывший советник Трампа признал крупную победу Путина над США

      В Китае оценили предложение Трампа по ядерному оружию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше