Седокова рассказала о встрече Дня святого Валентина без Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова заявила о дыре в сердце после трагедии с Янисом Тиммой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила, что встречает День святого Валентина «с огромной дырой в сердце» после трагедии с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Эмоциями артистка поделилась в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Этот день любви я встречаю с огромной дырой в сердце. Я не знаю, как жить дальше», — заявила певица.

По словам Анны, теперь она решила писать только счастливые песни, поскольку каждый из ее треков оказывался пророческим. Артистка сопроводила публикацию записью с исполнением композиции «На воле», в которой есть строчка: «Я боюсь проснуться без тебя».

Ранее стало известно, что Седокова получит 1,2 миллиона рублей за концерт в Казахстане, который состоится после трагедии, произошедшей с ее экс-супругом. Также сообщалось, что гонорар за участие в масштабных телешоу у звезды вырос почти в два раза.