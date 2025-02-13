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16:19, 13 февраля 2025Культура

Раскрыты гонорары Седоковой после трагедии с бывшим мужем

KP.RU: Гонорар певицы Анны Седоковой за участие в телешоу повысился в два раза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова получит 1,2 миллиона рублей за концерт в Казахстане, который состоится после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на промоутеров.

Мероприятие пройдет 14 февраля в Алма-Ате. «По райдеру артистка заявляет гонорар от 1,5 миллиона рублей. Но в Москве и близлежащих регионах можно договориться на гонорар в миллион рублей или даже в 900 тысяч рублей», — говорится в материале.

При этом уточняется, что певица также зарабатывает на участии в различных телешоу. «После последних событий гонорар за участие в масштабных телешоу у звезды вырос почти в два раза и стартует от пяти миллионов рублей — сумма зависит от числа съемочных дней», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова выступит в образе бомжа на вокальном конкурсе «Три аккорда».

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