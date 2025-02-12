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09:44, 12 февраля 2025Культура

Анна Седокова переоделась в бомжа

Анна Седокова выступит в образе бомжа на вокальном конкурсе «Три аккорда»
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выступит в образе бомжа на вокальном конкурсе «Три аккорда». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

В новом выпуске шоу артистка появится на сцене в парике и потрепанной одежде, с гримом, напоминающим синяки и ссадины, а также с «выбитым» зубом. Сообщается, что такой образ создан по инициативе самой Анны. После исполнения композиции «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел» певица попросила не делать ее красивой.

Ранее стало известно, что Седокова объяснила свое появление в свадебном платье в одном из выпусков музыкального шоу. В передаче артистка в образе невесты исполнила песню «Я не могу без него».

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