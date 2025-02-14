Серийного педофила выявили в российском городе

СК: Рязанец причастен к сексуальном насилию над четырьмя детьми

В Рязани следователи уличили 45-летнего местного жителя в сексуальном насилии над четырьмя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина был задержан после изучения записей с камер уличного видеонаблюдения по подозрению в нападении на малолетнюю девочку в ноябре 2024 года в Советском районе города. В ходе следствия выяснилось, что он является серийным педофилом. Молекулярно-генетические судебные экспертизы установили его причастность к трем преступлениям против половой неприкосновенности малолетних, совершенным им в 2008, 2020 и 2022 годах в разных районах Рязани.

Мужчина дал признательные показания. Он арестован с санкции суда. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

30 января сообщалось, что в Орехово-Зуево Московской области предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц.