Способность США поддерживать пошлины оценили

Ли Чжэ Мен: США не смогут поддерживать пошлины долго из-за роста цен

США не смогут поддерживать пошлины на импортные товары долго. Способность продолжать торговую войну оценил лидер южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мен, его слова приводит Washington Post.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп может ударить по Южной Корее тарифами, но не сможет вести торговую войну бесконечно.

«Тарифная война — нежелательная и не очень хорошая ситуация с точки зрения Южной Кореи, но что нам остается делать? Давить на иностранные компании, повышая тарифы, — это хорошо, но, вероятно, будет трудно продолжать в том же духе, когда цены в Соединенных Штатах начнут расти», — отметил он.

Американский лидер обещал ввести десятипроцентный тариф на импорт из всех стран и 60-процентные пошлины на импорт из Китая. Позже он уточнил, что пошлины для Канады и Мексики составят 25 процентов и пригрозил установить тарифы в 100 процентов для стран БРИКС, если они попытаются отказаться от доллара. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом, и пообещал ответить «твердо и решительно». Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики. Вскоре после этого Reuters сообщило, что общий тариф США на канадский импорт может вырасти до 50 процентов.