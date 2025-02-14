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23:17, 14 февраля 2025Мир

В Британии прокомментировали слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС

Кертен: Вэнс сказал о миграционном кризисе в Европе суровую правду
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джей-Ди Вэнс

Джей-Ди Вэнс. Фото: Leah Millis / Reuters

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен написал на своей странице в соцсети X, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал о Европе суровую правду.

Так он прокомментировал слова американского политика о роли европейских лидеров в возникновении миграционного кризиса.

Кертен подчеркнул, что стремительная массовая иммиграция мужчин призывного возраста ухудшила ситуацию с безопасностью. Кроме того, она прямым образом привела к регулярным террористическим атакам со стороны мигрантов, «ненавидящих нашу цивилизацию», отметил он.

«Это должно закончиться», — заключил лидер британской правопопулистской партии «Наследие».

В январе глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране лучше выплатить 3,16 миллиона евро отступных, чтобы не принимать 158 мигрантов по квоте Европейского союза (ЕС).

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