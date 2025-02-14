В Британии прокомментировали слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС

Кертен: Вэнс сказал о миграционном кризисе в Европе суровую правду

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен написал на своей странице в соцсети X, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал о Европе суровую правду.

Так он прокомментировал слова американского политика о роли европейских лидеров в возникновении миграционного кризиса.

Кертен подчеркнул, что стремительная массовая иммиграция мужчин призывного возраста ухудшила ситуацию с безопасностью. Кроме того, она прямым образом привела к регулярным террористическим атакам со стороны мигрантов, «ненавидящих нашу цивилизацию», отметил он.

«Это должно закончиться», — заключил лидер британской правопопулистской партии «Наследие».

В январе глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране лучше выплатить 3,16 миллиона евро отступных, чтобы не принимать 158 мигрантов по квоте Европейского союза (ЕС).