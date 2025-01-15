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19:39, 15 января 2025Бывший СССР

В Литве предложили откупиться от мигрантов

Глава МВД Литвы Кондратович предложил откупиться, чтобы не принимать мигрантов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране лучше выплатить 3,16 миллиона евро отступных, чтобы не принимать 158 мигрантов по квоте Европейского союза (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, для Литвы безопаснее всего заплатить эти деньги, но мы поговорим с министром финансов и посмотрим», — сказал он.

Он добавил, что во времена миграционного кризиса в Евросоюзе в Литву приезжало «не так много мигрантов», но сейчас ситуация изменилась, и большинство приехавших мигрантов остаются в стране. Также он сообщил, что республика будет либо инвестировать в интеграцию мигрантов, либо будет платить другой стране.

Ранее стало известно, что в Литве украинец перевез группу нелегалов. В его автомобиле оказались шесть человек — граждане Ирана и Сирии, в том числе несовершеннолетний, двое мужчин и три женщины.

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