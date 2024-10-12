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04:49, 12 октября 2024Мир

В Литве украинец перевез группу нелегалов

В Литве оштрафовали украинца за перевозку групп нелегалов

Фото: Freepik

Радвилишкская судебная палата Шяуляйского участкового суда вынесла приговор по делу о незаконной перевозке через Литву группы нелегальных мигрантов гражданином Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело завершено без проведения заседания вынесением приказа суда о наложении на подсудимого штрафа и конфискации автомобиля. Мужчина признал вину.

По данным следствия, украинец на автомобиле взял в Риге группу нелегальных мигрантов, которых намеревался доставить в Польшу через литовскую территорию за материальное вознаграждение. В автомобиле оказались шесть человек — граждане Ирана и Сирии, в том числе несовершеннолетний, двое мужчин и три женщины.

В январе стало известно, что за перевозку украинских нелегалов в Молдавии задержали пожилого мужчину. Согласно версии следствия, украинцы заплатили мужчине пять тысяч долларов.

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      Юлия Мискевич
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