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14:45, 14 февраля 2025Россия

В Государственной Думе допустили причастность MI6 к терактам в России и на Украине

Депутат ГД Чепа допустил причастность MI6 к терактам в России и на Украине
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Поскольку Лондон часто провоцирует конфликты в других странах ради собственной выгоды, можно не сомневаться, что британская разведка MI6 может быть причастна ко многим терактам на территории России и Украины. Такую вероятность допустил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, сообщает в пятницу, 14 февраля, радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, провокационных действий со стороны Великобритании можно ожидать в том числе и на фоне возможных переговоров России и США относительно урегулирования украинского конфликта.

«Великобритания как была, так и будет конкурентом США. Они всегда конкурировали за превосходство. Конечно, Великобритании сложно конкурировать с Америкой экономически, но в ряде регионов они выступали и будут выступать конкурентами», — констатировал парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Киеве наверняка найдутся люди, пытающиеся сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по объектам мирной инфраструктуры. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что выступающие против мирного урегулирования лица будут делать все для срыва переговоров.

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