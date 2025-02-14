Песков допустил наличие желающих сорвать переговоры в недрах Киева

Песков: На Украине наверняка найдутся пытающиеся сорвать мирные переговоры люди

В Киеве наверняка найдутся люди, пытающиеся сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по объектам мирной инфраструктуры. Прессс-секретарь российского президента также подчеркнул, что выступающие против мирного урегулирования лица будут делать все для срыва переговоров.

«То, что наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжат выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — отметил он.

Ранее врио мэра Энергодара Запорожской области Максим Пухов заявил, что украинские военные нанесли 15 ракетных ударов по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). Он добавил, что в результате атаки во многих частях города была нарушена подача электричества.