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13:13, 14 февраля 2025Россия

В России назвали Саудовскую Аравию не лучшей площадкой для встречи Путина с Трампом

Философ Дугин заявил, что переговоры по Украине будут проходить без Зеленского
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Философ Александр Дугин в беседе с «Царьградом» прокомментировал возможность переговоров по Украине. Он напомнил, что в свое время рекомендовал в качестве такой нейтральной страны для этого Индию, также обсуждался Китай.

«На претендента для встречи двух великих мировых лидеров выдвинула свою территорию Саудовская Аравия. Это, на мой взгляд, не самая лучшая площадка. Но как решат лидеры, так и будет», — заявил он.

Дугин уточнил, что переговоры, скорее всего, будут вести президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп один на один, так как называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский нелегитимен. «При этом, помимо Украины, существует множество других тем, которые наши лидеры между собой должны будут обсудить», — добавил Дугин.

Вместе с тем он считает, что конфликт еще не закончен, так как «оставив Украине Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск, Запорожье и Херсон, Россия признает поражение».

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

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