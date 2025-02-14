В России внедрят добровольную проверку знаний IT-специалистов

Ряд русскоязычных Telegram-каналов заявил, что российских ИТ-специалистов обяжут ежегодно подтверждать знания. Однако в действительности тестирование для разработчиков ПО будет носить добровольный характер.

«Айтишникам придется доказывать свои навыки государству каждый год — система подтверждения ИТ-компетенций заработает уже завтра», — заявил, к примеру, Telegram-канал «Эксплойт».

Ресурс при этом сослался на сообщение в официальном канале Минцифры России. В нем утверждается, что в России появится Национальная система подтверждения ИТ-компетенций. «ИТ-специалисты смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется 14 февраля 2025 года и продлится до конца 2026 года», — рассказали в министерстве.

Важно отметить, что в сообщении Минцифры не идет речи об обязательном характере такого тестирования для ИТ-специалистов. Напротив, в министерстве указали, что пройти тесты и выполнить практические задания сможет любой желающий независимо от уровня образования.

Предлагая внедрить такой эксперимент в декабре, Минцифры России также подчеркивало, что участие в нем будет добровольным. «Наша цель — предоставить гражданам бесплатный инструмент для подтверждения собственного уровня владения различными IT-компетенциями», — поясняли в министерстве.

В соответствующем постановлении правительства РФ от 11 февраля говорится о том, что в России пройдет эксперимент по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для разработчиков программного обеспечения. «Суть эксперимента заключается в предоставлении специалистам бесплатного инструмента для проверки собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что в рамках эксперимента компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации получат возможность подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.

Недостоверное утверждение о том, что разработчиков ПО в России обяжут ежегодно подтверждать знания, распространилось преимущество в Telegram-каналах, таких как «Трендач», «Бэкдор» и ND.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».