В российских школах решили увеличить количество уроков по одному предмету

Минпросвещения: С 2026 года количество уроков истории в школах будет увеличено

В российских школах с 1 сентября 2026 года решили увеличить количество уроков истории. Об этом сообщили в Минпросвещения, передает «Интерфакс».

С 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года предлагается оставить часы для изучения истории без изменений в восьмых-девятых классах, но затем увеличить их.

По информации министерства, в восьмом классе для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России — 68 часов; в девятом классе — 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.

Общее количество уроков истории в российских школах должны были увеличить с 340 до 476 уже с 1 сентября 2025 года за счет сокращения преподавания обществознания. Однако это решение отложили на один год — обществознание останется в программе до 1 сентября 2026 года, затем предмет будут преподавать только в девятом классе.

Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил о необходимости исключить обществознание из школьной программы, назвав предмет бесполезным.