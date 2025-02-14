В школах России сохранили изучение одного предмета в 8-м классе на следующий учебный год

В России сохранили изучение обществознания в 8-м классе на следующий учебный год

Министерство просвещения России издало приказ, согласно которому в следующем, 2025/2026 учебном году решено сохранить в 8-х классах изучение школьного предмета «Обществознание». Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что учебном году, начинающемся 1 сентября 2025 года, «Обществознание» прекратят изучать в 6-7-х классах, при этом в 8-9-х предмет пока останется. С 1 сентября 2026 года данная школьная дисциплина будет преподаваться только в 9-м классе.

Ранее предполагалось, что «Обществознание» исключат из программы 6-8-х классов уже с 1 сентября 2025 года, сохранив один урок в неделю в 9-м классе.

Ранее 14 февраля сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в российских школах увеличат количество уроков истории. Как пояснили в Министерстве просвещения, в восьмом классе для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России — 68 часов; в девятом классе — 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.